يسعى كثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2021، أو الدبلومات الفنية «الصناعي، والتجاري، وغيرهما» إلى الالتحاق بمعهد فني صحي، ونظرًا لزيادة الإقبال على المعهد ارتفع التنسيق الخاص به خلال السنوات الماضية حتى وصل لأكثر من 95% في بعض المحافظات، لأن مدة الدراسة به عامين فقط، ويعطي مؤهلا فوق المتوسط، ويمكن للطالب استكمال الدراسة في أي كلية من الكليات المناسبة بعد تخرجه مثل كليات التمريض أو التجارة أو الحقوق.

وتقدم «الوطن» أماكن وعناوين معهد فني صحي في جميع المحافظات؛ حتى يسهل طلاب الثانوية العامة والدبلوم الفني معرفة أقرب معهد فني صحي لمحل إقامتهم.

أماكن وعناوين معهد فني صحي في المحافظات

معهد فني صحي القاهرة – إمبابة، العنوان: 1 شارع طلعت حرب - إمبابة بجوار المطابع الاميرية ‏الجيزة‏، ‏محافظة الجيزة‏‏.

معهد فني صحي الإسكندرية، العنوان: 3 شارع بن تومرت، بجوار مستشفى حميات الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

معهد فني صحي بنها، العنوان: التأمين الصحي، بنها، محافظة القليوبية

معهد فني صحي المنصورة، العنوان: شارع جيهان السادات، المنصورة قسم أول المنصورة، الدقهلية.

معهد فني صحي طنطا محافظة الغربية، العنوان: شارع عثمان محمد، طنطا محافظة الغربية.

معهد فني صحي الزقازيق، العنوان: كفر محمد حسين، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.

معهد فني صحي بورسعيد، العنوان: عبد الهادي الحديدي، المناخ، محافظة بورسعيد.

معهد فني صحي الإسماعلية، العنوان: قرب نفق تحيا مصر، بجوار المدرسة البريطانية الدولية – محافظة الإسماعيلية.

معهد فني صحي جنوب الوادي، المعهد الفني الصحي بقنا ـ جامعة جنوب الوادي، العنوان: داخل جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا.

معهد فني صحي بسوهاج، العنوان: نادى الرحلات بحي الكوثر، طريق الجيش، محافظة سوهاج.

المعهد الفني الصحي بأسيوط، العنوان: كورنيش النيل – الثورة، قسم ثان أسيوط، محافظة أسيوط.

معهد فني صحي بني سويف، العنوان: قسم بني سويف، محافظة بني سويف.

المعهد الفني الصحي بأسوان، العنوان: شياخة ثانية، قسم أسوان، محافظة أسوان.