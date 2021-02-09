القصة الكاملة لطبيب العظام «المزيف» في الغربية.. خريج معهد فني صحي

تمكنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الغربية من ضبط شاب حاصل على معهد فني صحي، انتحل صفة طبيب بشري، تخصص عظام وعمود فقري، يدعى «ر. أ.»، وذلك أثناء توقيعه الكشف الطبي على عدد من المرضى داخل إحدى الجميعات الخيرية، في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك مقابل 50 جنيهاً للكشف الواحد، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبس «الطبيب المزيف» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود بداية الواقعة، عندما أعلنت مديرية الصحة، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، عن تمكن إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية في كفر الزيات، من ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب بشري، تخصص عظام وعمود فقري، متلبساً بتوقيع الكشف الطبي على المرضى داخل عيادة إحدى الجميعة الخيرية بقرية «كفر حشاد»، التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية عن أن المتهم، الذي انتحل صفة طبيب بشري، تخصص عظام وعمود فقري، حاصل على دبلوم معهد فني صحي، وأنه يعمل اخصائي علاج طبيعي حر، وأشار إلى أن أعضاء لجنة العلاج الحر، الذين شاركوا في ضبط «الطبيب المزيف»، عثروا بحوزته على روشتات علاج، وبعض الأوراق الخاصة به، التي تثبت أنه فني علاج طبيعي، ارتكب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، مدعياً أنه استشارى عظام وعمود فقري.

وأوضح «حميدة» أن مديرية الصحة بالغربية وضعت خطة بعمل حملات على بعض المنشآت الطبية، لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها، واختص بذلك العيادات الخاصة والمستشفيات والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي.

وقد تلقت إدارة العلاج الحر بإدارة كفر الزيات البلاغ، وتم ضبط منتحل صفة الطبيب الذي يمارس النصب والكشف على المرضى في إحدى الجمعيات الخيرية بقرية تابعة للإدارة الصحية بكفر الزيات، وذلك تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات، والدكتور محمد صلاح، مسئول العلاج الحر بالإدارة، معتبراً أن انتحال صفة طبيب مسألة في منتهى الخطورة، وأن المديرية تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وكشفت تحقيقات محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، مع المتهم، أنه منح نفسه صفة استشاري عظام وعمود فقري، وقام بكتابة أدوية بشرية للمرضى من خلال روشتات تحمل اسمه، وهو ما يمثل خطورة على حياة المواطنين، وأن المتهم مقدم ضده العديد من الشكاوى، وكانت وزارة الصحة تبحث عنه منذ فترة من خلال حملات تفتيشية، وأنه لم يمكن ضبطه خلال الحملات السابقة، بسبب كثرة تنقله بين عدة محافظات، منها الغربية، والفيوم، وعثر معه على بطاقتين شخصيتين، ومبلغ مالي، وبعض الأوراق، وروشتات علاج تحمل اسمه.

وبينت تحقيقات النيابة مع المتهم، والتي استمرت قرابة ساعتين، أن بطاقته الشحصية تحمل عنوان مركز طامية، بمحافظة الفيوم، والمهنة اخصائي علاج طبيعي، وأنه كان يوهم المرضى بأنه استشاري علاج طبيعي وعمود فقرى وعظام، وكان كشفه بـ50 جنيهاً، وكان يأتي للكشف على المواطنين داخل قرية «كفر حشاد» والقرى المجاورة لها، في مركز كفر الزيات يومين أسبوعياً، وقررت النيابة حبس «الطبيب المزيف» 4 أيام على ذمة التحقيقات.