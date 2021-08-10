قافلة بيطرية من جامعة مطروح لعلاج المواشي والطيور بقرية كشوك عميرة

نظمت كلية الطب البيطري جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية طبية لعلاج جميع أنواع المواشي من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، في الوحدة المحلية لقرية كشوك عميرة التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح.

وقال الدكتور مصطفى النجار، إن القافلة تأتي استمرارًا لتنفيذ برامج القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

الكشف على 74 حالة في قافلة جامعة مطروح

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن القافلة قدمت خدماتها للمواطنين، ونفذت من خلالها فحص الحيوانات والطيور، والمواشي، وتقديم الأدوية المجانية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات، لافتًا إلى أن القافلة قدمت الكشف البيطري لـ74 حالة تتراوح بين هزال وضعف عام، وجدري، وديدان داخلية، وانتفاخ، والتهاب رئوي، وجراحة.

قافلة جامعة مطروح البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية

وتُجري جامعة مطروح العديد من القوافل البيطرية خلال الفترة الحالية، بهدف تنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح والقرى والنجوع التابعة لها، خاصة الحفاظ على سلالات الأغنام البرقي التي تتميز بها مطروح، والإبل، وتقديم الرعاية البيطرية الدورية لها، لزيادة أعدادها، والحفاظ على هذا النوع الذي يُعد من أفضل أنواع الأغنام في مصر والوطن العربي، وكان يصدر إلى السعودية وبعض دول الخليج السنوات الماضية.

وانخفض عدد رؤوس الأغنام في محافظة مطروح، من مليون و200 ألف رأس أوائل تسعينات القرن الماضي، إلى 450 ألف رأس، طبقًا للإحصاء الأخير الذي أجرى تحت إشراف مديرية الزراعة بمطروح والطب البيطري.