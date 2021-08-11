دار الإفتاء: تطهير أرباح شهادات الاستثمار نتيجة القروض في هذه الحالة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تطهير أرباح شهادات الاستثمار نتيجة القروض الشخصية يكون في حالة ثبوت كونها أتت من قروض شخصية غير مباحة، وأن الموضوع يحتاج لتفصيل وتحديد من المختصين أو العاملين في البنوك، وشددت دار الإفتاء في فتوى لها بثتها على قناتها بموقع اليوتيوب على أن عمليات البنك معظمها تمويل وليست قروضا شخصية.

أرباح شهادات الاستثمار

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بخصوص التعامل مع أرباح شهادات الإستثمار، ونص السؤال على الآتي «هل يجب تطهير أرباح شهادات الاستثمار لأن بعضها يأتي نتيجة القروض الشخصية؟» وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو بثته الدار على قناتها بموقع يوتيوب.

وقال عاشور في إجابته على سؤال حول أرباح شهادات الاستثمار: لا نريد أن نكون متخصصين أكثر من العاملين في البنوك، يقول الله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) يعني كل في تخصصه، وبالتالي نسأل العاملين في البنوك هل نطهر جزءا من الأرباح لأن البنك قد يتعامل بالقروض الشخصية؟.

دار الإفتاء

وواصل مستشار المفتي قائلا: ما هي القروض الشخصية؟ وهل تحقق أنها قروض حقيقة؟ وأنها قروض شخصية؟ أو أنها قروض غير شخصية؟، هل تحققت من كل هذا، قد لا تتحقق من كل ذلك لأنك لست داخل عملية البنك تماما.

تمويل البنوك

وتابع الدكتور مجدي عاشور في إجابته «نحن نقول إن عمليات البنك معظمها تمويل، أي أن البنك يمول، يريد أن يفيدك ويستفيد، هذا هو التمويل يعطيك لتمول شيئا فأنت تستفيد من هذا التمويل والبنك يستفيد أيضا، لا نريد أن نقول نطهر جزءا ولا نطهر جزءا، إنما ممكن أن تخرجها صدقات» بحسب تعبيره.

واختتم مستشار المفتي إجابته بقوله: تطهير معناها إنك سمتيها حراما فتريد أن تتطهر من المال الحرام، العملية مش حادة لكنها تحتاج تفصيل، فيجب أن نرى هل هي قروض شخصية غير مباحة، وهذه نقف فيها لنعرفها هل مباحة أم لا؟ لكن قلت سابقا إن معظم الأعمال في البنوك كلها على ما وقفنا عليه تمويل وليست قروضا شخصية.