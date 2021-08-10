وزير التموين يوجه باستقبال كل طلبات الحصول على مشروع «جمعيتي»
كتب:
الوطن
05:36 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
وزير التموين
كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل طالبي الحصول على مشروع «جمعيتي» ضمن المرحلة الرابعة، وطلبه مسجل بقاعدة البيانات، مشددًا على تقديم كل الدعم للمتقدمين في تلك المرحلة.
وأكد أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي، أن وزير التموين وافق على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعين حتى تاريخ 31/8/2021
وحدد أحمد كمال، مدير المشروع ومعاون وزير، حافظة مستندات بها صور من الأوراق والمستندات للمتقدمين كالتالي:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
3- صورة من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.
4- برنت تأمينات.
5- التوقيع على إقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية.
6- استيفاء نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.
وأضاف أن كل الأوراق سيتم مراجعتها لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، مشددًا على عدم قيام المتقدمين بالقيام بتأجير أي محل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة.