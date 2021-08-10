وزير التموين يوجه باستقبال كل طلبات الحصول على مشروع «جمعيتي»

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، عن أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل طالبي الحصول على مشروع «جمعيتي» ضمن المرحلة الرابعة، وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات، مشددًا على تقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.‏

وأكد أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي، أن وزير التموين وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعين حتى تاريخ 31/8/2021

وحدد أحمد كمال، مدير المشروع ومعاون وزير، حافظة مستندات بها صور ‏من الأوراق والمستندات للمتقدمين كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

3- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

4- برنت تأمينات.

5- التوقيع على ‏إقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية.

6- استيفاء ‏نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.‏

وأضاف أن كل الأوراق سيتم مراجعتها لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، مشددًا على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أي محل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة.