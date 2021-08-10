تعيين شريف صدقي رئيسا أكاديميا لجامعة الجيزة الجديدة

أعلنت جامعة «نيو جيزة» تعين المهندس الأستاذ الدكتور شريف صدقي، رئيسًا أكاديميًا ونائبًا لرئيس الجامعة.

وشغل «صدقي» منصب الرئيس التنفيذي السابق لجامعة زويل في عام 2017، حيث عمل في هذا المنصب حتى أغسطس 2020، ثم جرى تعيينه نائبًا لرئيس جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية.

كما شغل منصب الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2015 وحاصل على 19 براءة اختراع ومؤشر H الخاص به هو 25، وله أكثر من 100 ورقة علمية منشورة في مجلات دولية مرموقة بجانب مشاركاته المتميزة في مؤتمرات دولية رائدة في مجال الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة / النانو.

«صدقي» من مواليد عام 1969، وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات عام 1992، وحصل على درجة الماجستير في الفيزياء الهندسية عام 1995 من كلية الهندسة جامعة القاهرة، كما حصل على درجة الدكتوراه في الإلكترونيات الدقيقة عام 1998 من الجامعة الكاثوليكية لوفان Katholieke Universiteit Leuven ببلجيكا.

وفي عام 1999، تم تعيينه أستاذًا مساعدًا بجامعة القاهرة وفي عام 2002 عين أستاذًا زائرًا في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وفي خريف 2002، التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة كأستاذ مساعد حيث تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2004 وإلى درجة أستاذ عام 2008، وفي عام 2009 عين أستاذًا زائرًا في جامعة ستامفورد.

في عام 2012، جرى اختيار الأستاذ الدكتور شريف صدقي من الحائز على جائزة نوبل الراحل الدكتور أحمد زويل ليكون نائبًا مؤسسًا لمدينة زويل، المشروع القومي للنهضة العلمية في مصر، وحصل على جائزة عبد الحميد شومان في عام 2014، وقبلها حصد جائزة التميز في البحث والإبداع لعام 2007 التي تقدمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما حصل على جائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2002، وجائزة الدراسات العليا من جامعة القاهرة عام 1996. وعمل في اللجان العلمية للعديد من المؤتمرات الدولية، كما عمل في مجلس إدارة صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا (STDF)، ومجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإلكترونيات، ومجلس إدارة جامعة الملك سلمان الدولية.