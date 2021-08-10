«القومي لتنظيم الاتصالات» يعلن معدل شكاوى العملاء من شركات المحمول

بلغ عدد الشكاوى المقدمة من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه مقدمي خدماتهم، معدل 35 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بحسب التقرير نصف السنوي الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال التقرير، إن نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز بلغت 92% بينما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 1.4 يوم.

ووفقا للجهاز، بلغ معدل شكاوى المستخدمين التي تم تصعيدها إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضد شركة فودافون بمعدل 36 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 92%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.6 يوم.

وأكد الجهاز أن أبرز الشكاوى كانت من شركة «فودافون» بنسبة 22% لمحفظة الأموال، وبنسبة 20% جودة الخدمة، وبنسبة 19% فواتير/رصيد، وبنسبة 17% نقل الأرقام، وبنسبة 4% خدمة العملاء.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصدر التقرير نصف السنوي في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم حقوق المستخدمين، وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري، أصدر الجهاز التقرير النصف سنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من يناير إلى يونيو 2021)، الذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.يتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثا لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، والبريد الالكتروني، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب).