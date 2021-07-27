كل ما تريد معرفته عن صرف المعاش من محال البقالة: محفظة الهاتف المحمول

مميزات جديدة لأصحاب المعاشات كشف عنها اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، حيث تحدث عوض عن صرف المعاشات عن طريق محافظ الهاتف المحمول وأبرز المعلومات عن هذه الخدمة نرصدها لكم كما يلي:

- يمكن تحويل المعاشات على محافظ الهواتف المحمول وصرفها من السوبر ماركت حال وضعه لعلامة فوري أو ممكن أو أي شركة خدمات نقدية.

-يمكن لأصحاب المعاشات سحب جزء من معاشه أو المعاش بالكامل من 45 ألف ماكينة فوري في مصر.

-يمكن تسديد المدفوعات من محفظة الهاتف المحمول وكذلك دفع ثمن المشتريات.

-تقديم عروض جذب من شركات المحمول لأصحاب المعاشات للإقبال على المحافظ الإلكترونية في صورة دقائق مجانية حال استخدام المحفظة، حيث سيتم تعويض رسوم السحب في صورة دقائق مجانية.

كيفية الاشتراك في خدمة تحويل المعاش على محفظة الهاتف المحمول

-يتم الصرف من محافظ الهاتف المحمول عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية، والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تُستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

-تتيح المحافظ الإلكترونية استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات، منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة، وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.