مصدر أمني ينفي وفاة 4 أفراد بتصادم بطريق الإسكندرية: الحادث قديم

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية من ادعاءات حول وفاة (4) مواطنين في حادث تصادم على طريق الإسكندرية نتيجة اصطحاب قائد سيارة أجرة «ميكروباص» ثعبانًا داخل السيارة، موضحاً أن الواقعة المشار إليها قديمة.

وأوضح أن حادث التصادم وقع في 26 يونيو الماضي بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية - بدائرة مركز شرطة أبو حمص - بمديرية أمن البحيرة، نتيجة حدوث تصادم بين سيارتين «ميكروباص» بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحداهما وانحرافها للجزيرة الوسطى حتى استقرت بالاتجاه المقابل، وتزامن ذلك مع قدوم السيارة الأخرى بذات الاتجاه مما أدى لاصطدامهما، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من المركبتين وإصابة آخرين.