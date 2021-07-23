إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب ثلاثة مواطنين منذ قليل إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 35، طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

ونقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث، اليوم الجمعة، المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وهم: «هدى سيد محمد 55 سنة، من الإسكندرية، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، والحالة العامة متوسطة، وعطيات محمد صبرة 66 سنة، من الإسكندرية مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة متوسطة»، وجار استكمال الفحوصات والتحاليل الطبية من خلال فريق التدخل السريع بقسم الطوارئ بالمستشفى.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وأخطرت النيابة العامة بمطروح للتحقيق.