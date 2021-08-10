عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأجرى المستوطنون المتطرفون جولات استفزازية فى ساحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية تحت حراسة شرطة الاحتلال.

الاحتلال يبدأ تهويد 300 متر من ساحة الحرم الإبراهيمى ويهدم منزلاً فى القدس.. ويعتقل فلسطينياً بحى «الشيخ جراح»

وفى سياق متصل، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، بتنفيذ مشروع تهويدى على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمى ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله، وقال مدير الحرم، رئيس سدنته الشيخ حفظى أبوسنينة، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن آليات الاحتلال باشرت تحت حراسة مشددة عمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريباً، لشق طريق فى الساحات الخارجية الغربية للحرم الإبراهيمى، ولتركيب المصعد الكهربائى.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أحمد التميمى: «شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات فى محيط الحرم يأتى ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويده، حيث يزعم أن الهدف من فتح الطريق وإنشاء المصعد إنسانى وهو قرار استيطانى هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والحضارية، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه».

وهدمت سلطات الاحتلال، اليوم، منزلاً من طابقين فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شاباً فلسطينياً من حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد عطية «26 عاماً»، عقب مداهمة منزل ذويه فى حى الشيخ جراح.