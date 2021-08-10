«سلمان للإغاثة» يقدم 532 طنا من المساعدات الغذائية لـ4 محافظات يمنية

تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية والطبية لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز، وفي مجال المساعدات الغذائية، قدم المركز خلال يومي 7-8 أغسطس الجاري 532 طنًا و800 كيلو جرام من السلال الغذائية، حملتها 24 شاحنة عبر منفذ الوديعة الحدودي، مستهدفة محافظات حجة، مأرب، حضرموت، عدن.

وفي مجال المساعدات الطبية، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، إذ راجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م، ما يزيد عن 207 مستفيد في أقسام الطوارئ، وعيادة الباطنية وقسم التوعية والتثقيف، وعيادة الصحة الإنجابية، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وقسم الأمراض الجلدية والفطرية.

كما صُرفت الأدوية لـ 153 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 66 مريضًا، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات، وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عن طريق المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.