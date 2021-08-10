حرائق الجزائر .. وفاة 25 عسكريا خلال مواجهتهم النيران

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، عن تعازيه في وفاة 25 عسكريا، خلال مواجهتهم للحرائق المشتعلة بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية وفاة 18 عسكريا فقط، في الوقت الذي سجلت فيه الجزائر اندلاع 72 حريقا في 14 محافظة حتى اليوم الثلاثاء، من بينها 41 حريقا لم يتم إخمادها بعد.

وكتب تبون في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو».

وأضاف: «أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة. تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي وقت سابق كتب تبون: «لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة. وستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين».

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائريةـ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»- عن وفاة 18 جنديا جراء الحرائق المنتشرة في شمال البلاد.

وذكر بيان للدفاع الجزائرية، أنه بعد الحرائق الإجرامية التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لاسيما بولاية بجاية، تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خاصة في ولاية بجاية بمنطقة تالة حمدون، ومنطقة إيشلاظن، بين بلدتي عين الحمام والأربعاء نات-إيراثن بولاية تيزي وزو.

وأضاف البيان الذي نشرته الدفاع الجزائرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه خلال هذه التدخلات، سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة 18 عسكريا، من بينهم دركي واحد، تابعين لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة، المتواجدة بمنطقة إيشلاظن، إضافة إلى إصابة 6 عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة.

وأصيب 7 عسكريين بجروح، و4 بحروق بليغة و4 آخرين بحروق خفيفة، تابعين للكتيبة الرابعة للمشاة المستقلة، المتواجدة بتالة حمدون، بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة، والتي تمكنت بتدخلها من إنقاذ 110 مواطنين، بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران، بحسب البيان.

وبخلاف الرقم الذي أعلنته الدفاع الجزائرية، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديمه العزاء في 25 عسكريا جراء مواجهتهم الحرائق.

وسجلت الجزائر، اليوم، اندلاع 72 حريقاً في 14 محافظة حتى اليوم، الثلاثاء، من بينها 41 حريقاً لم يتم إخمادها بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، عن المدير العام للغابات علي محمودي، أن هذه الحرائق أسفرت حتى الآن عن خمس وفيات، إضافة إلى إصابة شخصين تابعين لمصالح الغابات.

وكانت عدة دول عربية، بينها البحرين وسلطنة عمان، قد أعلنت تضامنها مع الجزائر في هذه الكارثة.