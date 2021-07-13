الرئيس الجزائري يقرر العفو عن المتهمين بالغش في الثانوية بمناسبة العيد

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، الثلاثاء، العفو عن الشباب المحبوسين لارتكابهم مخالفة الغش خلال امتحانات شهادة البكالوريا «الثانوية العامة» بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال بيان لوزارة العدل الجزائرية اليوم: «تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أوصى الرئيس عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الجهات القضائية المختصة ستشرع في اتخاذ الإجراءات المناسبة للإفراج عن حوالي 60 شخصًا للالتحاق بذويهم وعائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع.