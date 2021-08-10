والد «طفل البسين» لـ«الوطن»: «ابني اتعقد بعد عضة الكلب.. ومش هسيب حقه»

حالة من الجدل انتشرت في الساعات الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه طفل خلال ممارسته السباحة داخل حمام سباحة خاص، في إحدى قرى الساحل الشمالي، ليهجم عليه كلب مفترس داخل المسبح ويعقره من رأسه، محدثًا به جروحًا عميقة بمنطقة الرأس.

من جانبه، روى وائل سمير، والد الطفل المعقور، لـ«الوطن» تفاصيل الواقعة، قائلا إن ما حدث كان مفاجئًا، بعد أن ذهبت الأسرة في مصيف داخل قرية مارسيليا بيتش في فيلا «10 الفيروز» بالساحل الشمالي، يوم السبت 7 أغسطس، وكان الأمر طبيعيا، إلى أن ترك الطفل وشقيقه يلعبان حول حمام السباحة لدقائق، وهو في طريقه لإحضار الكرة، قبل أن يتفاجأ بالكارثة.

والد الطفل آدم: الكلب خرم كتافات الطفل وكان هيغرق

وقال «وائل»، إنه فوجىء أن رأس طفله كان غارقا بالدماء، والجميع يقول له إن الجرح كان بسيطا، وحينما سأل، علم أن كلبا عقر رأس نجله، مع العلم أنه ممنوع اصطحاب الحيوانات، مشيرا إلى عدم تدخل من المنقذ أو أحد المتواجدين، «المنقذ واقف بيصور ابني والكلب بيعضه ومفكرش حتى ينقذه، لحد ما نزلت بنت صاحب الكلب وأنقذته».

وأضاف والد «طفل البسين»، أن إدارة القرية، حاولت أن تتدارك الواقعة بعد المشكلة التي حدثت، ولكن على الفور توجه إلى مستشفى الحمام الحكومي، لأخذ مصل الكلب ووقاية ابنه من أي مضاعفات، لافتًا إلى أن الطفل «آدم» مصاب بـ7 ثقوب في الرأس وجروح قطعية، «جروح الكلب مش بتتخيط، وابني اتعقد من نزول البسين، وبقى حاسس إن الكلب هيطلعله تاني ويعضه، ومش عايز يخرج برة الجاردن».

كما أوضح، أن صاحب الكلب استفزه بمحاولة عرض مبلغ مالي لعلاج الطفل، صاحب الـ7 سنوات، ورفضه التام لإخراج الكلب من القرية، «بيقولي دي خرابيش والطفل بينسى مع الوقت، مع إن الكلب خرم كتافات ابني، وكان هيغرق بعد العض، لولا صاحبة الكلب لحقته، وبيستفزونا بنباح الكلب، وابني كل ما يسمع صوت الكلب بيتئذي نفسيًا، الولد بقى عصبي وبيتنرفز حتى على أخوه، ورافض خالص ينزل البسين».

وأكد والد «آدم»، أنه توجه إلى قسم مارينا لتحرير محضر، وبالفعل حرر المحضر رقم 530 أحوال قسم مارينا، «جبت محامي ورافع قضية في نيابة برج العرب ولآخر نفس فيا هادافع عن حق ابني ومش هاسيبه، الاستهتار ده هايخلي كتير زي آدم يتعضوا، ولا قدر الله ممكن حد يموت بسبب الكلب ده، لأن نوعه رود فيلر ووزنه أكثر من 100 كيلو وشرس بطريقه مرعبة».