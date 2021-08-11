أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 11-8-2021

يحرص كثيرون على مطالعة أسعار الفاكهة بشكل يومي، رغبة منهم في شرائها، خاصة بعد تزايد الحاجه لتناول أنواعها المختلفة الغنية بالفيتامينات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، أملًا في تقوية المناعة وتجنبًا للإصابة بالوباء.

وترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والمشمش والبرتقال على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

تباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم ولم تتغير أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، والهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.