غادة والي: 86% من مخدر الترامادول موجود في غرب ووسط أفريقيا

حذرت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، من مخططات مافيا تهريب المخدرات، والتي تسعى إلى زيادة المساحات المزروعة في عدد من دول العالم، كما أن 86% من مخدر الترامادول موجود في غرب ووسط أفريقيا، لافتة إلى أن الأمم المتحدة لديها برامج للتنمية المجتمعية للإقلاع عن زراعة المخدرات، وهناك تصورا لدى الشباب في دول كثيرة أن تلك النباتات غير مضرة للصحة.

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن هناك عصابات كبيرة للإتجار في هذا المجال، وآخر استطلاعات أثبتت انخفاض الوعي والتأثير الخطير للمخدرات على خلايا المخ، موضحًا أن مصر تلعب دورا كبيرا في رصد ومتابعة الأعمال الدرامية وتصدر تقارير سنوية للأعمال التي تصدر ولا يوجد بها أي مشاهد تروج للمخدرات.

وأشارت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إلى أنه ما زالت دولة أفغانستان الدولة الأولى عالمياً في إنتاج الأفيون، بينما كولومبيا هي الأولى عالمياً في إنتاج الكوكايين، فالشباب في المنطقة العربية وإفريقيا مستهدفون بالمخدرات، وهناك عصابات وشركات كبرى تعمل على زيادة إنتاج المخدرات حول العالم في الوقت الذى فيه انخفاض فى درجة الوعى فيما يخص أضرار الحشيش والقنبيات على صحة الإنسان.

وأردفت أن هناك معلومة خاطئة لدى المتعاطين بأن هذه المخدرات لا تضر بصحتهم مشيرة إلى انخفاض أسعار مخدر الحشيش، هناك ترويج للمخدرات بشكل مباشر وغير مباشر وعبر السوشيال ميديا، «الشباب في إفريقيا والمنطقة العربية مستهدفين، كون القارة والمنطقة العربية هما أكبر منطقة بها شباب على مستوى العالم».