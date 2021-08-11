كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «موسى» بروبوت مجسم.. صور

احتفل اليوم الفنان كريم محمود عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلمه الحديد موسى في أحد السينمات بمدينة الشيخ زايد بحضور جميع أبطال الفيلم.

وحضر للعرض الخاص لفيلم «موسى» الفنان إياد نصار وسارة الشامي وصبري فواز ومخرج العمل بيتر ميمي والمنتج زيد الكردي، بالإضافة إلى حضور عدد من الضيوف ومنهم هنا الزاهد ومحمد ثروت وعلي ربيع وأحمد الشامي ومليان السيد وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

واعتمد صناع الفيلم على الترويج له في العرض الخاص بروبوت مجسم كان في استقبال الفنانين على الريد كاربت، وحرص الجميع على التقاط صور تذكارية معه.

يذكر أن فيلم «موسى» هو أول عمل سينمائي يتناول فكرة الروبوت وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج بيتر ميمي.

ويستعد أبطال فيلم موسى لطرحه غدا في جميع دور العرض للمنافسة مع باقي الأفلام في السينمات.

فيلم اطلعولي برا

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان كريم محمود عبد العزيز في السينما كان فيلم «اطلعولى برا» وشارك فيه بجانب خالد الصاوى وأحمد فتحي وملك قورة وأشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وإيهاب فهمي ومحمد نور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف طارق الأمير وإخراج وائل إحسان.

أما على صعيد الدراما فكانت آخر الأعمال التى شارك بها مسلسل الاختيار الجزء الأول والذي شارك فيه كضيف شرف بجانب أمير كرارة وأحمد العوضي.