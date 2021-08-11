نور الشريف.. المثقف عاشق السينما

لم يكن ممثلًا يدخل إلى الاستوديو يؤدي دوره بإجادة شديدة ومن ثم يرحل ولا هو بالنجم السينمائي الذي يعتمد على «الكاريزما» والوسامة ليحقق نجاحًا جماهيريًا، ولكنه نور الشريف الذي تمتع بكل الصفات التي تكون داخل الفنان، فهو الفنان الوسيم الذي قدم عددا من الأفلام الرومانسية التي حققت نجاحًا كبيرًا مستمرا حتى الآن وهو أيضًا الذي تمرد على تلك النوعية من الأعمال ليقدم أفلامًا سينمائية ظلت حاضرة في تاريخ السينما المصرية والعربية والتي تعاون خلالها مع كبار المخرجين والمؤلفين، مجسدًا من خلالها العديد من الشخصيات التي أكدت على موهبته الاستثنائية.

منذ تخرجه في معهد الفنون المسرحية بستينيات القرن الماضي وكان نور الشريف عاشقًا للسينما ولم يتوقف عطاؤه عند التمثيل فقط، ولكنه كان منتجًا لعدد من الأفلام السينمائية ومكتشفًا لعدد من المخرجين كانت الفرصة الإخراجية الأولى لهم معه مثل محمد خان، محمد النجار وعاطف الطيب.

كما كان للفنان نور الشريف عدد من التجارب الإخراجية المسرحية، وتجربة الإخراج السينمائي مرة واحدة في فيلم «العاشقان» عام 2001 أمام الفنانة بوسي، وخلال مشواره الفني حصد العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات على مستوى مصر والوطن العربي.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية كان الفنان نور الشريف حالة استثنائية بشكل حقيقي، فقدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التليفزيونية والتي حققت نجاحًا كبيرًا وصارت من تاريخ الدراما التليفزيونية العربية والتي تعاون خلالها مع عدد من كبار الفنانين، كما كان من خلالها يكتشف عددا كبيرا من الفنانين الشباب الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد.

وخلال مسيرته السينمائية تم اختيار 7 أفلام شارك بها الفنان نور الشريف في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفقا لنتيجة استفتاء النقاد عام 1996 وهي: «زوجتي والكلب 1971، أبناء الصمت 1974، الكرنك 1975، أهل القمة 1981، حدوتة مصرية 1982، العار 1982، سواق الأوتوبيس 1983».

وخلال مشواره الفني والذي قارب على 50 عامًا منذ ستينيات القرن الماضي، قدّم 84 فيلمًا، 40 مسلسلًا ما بين تليفزيوني وإذاعي، و12 مسرحية، ورحل عن عالمنا الفنان نور الشريف في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز 69 عامًا.