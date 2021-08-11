منة شلبى عن «الإنس والنمس»: خفة دم هنيدى بتخلينى مش مركزة فى اللوكيشن

وصفت الفنانة منة شلبي، فيلم «الإنس والنمس» بأنه من أهم المشاريع الفنية التى شاركت فيها، معربة عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة العمل، قائلة: «من أهم المشاريع اللى اشتغلتها ومبسوطة جدا بيه لأن مش دايما بنلاقي مشاريع بيبقي وراها ناس مصدقة فيها أوى وبتدعمها، وكمان بيقدروا من خلالها يغيروا حاجة فى المجتمع».

وعن كواليس العمل أوضحت شلبى، فى تصريحات لـ«الوطن»: «محمد هنيدى كنت بتعب أنى أركز فى اللوكيشن بسببه من كتر مدمه خفيف وبيدى ايفيهات طول الوقت فببقي عايزة أضحك بس بمسك نفسى».

وأكدت: «أن الموضوعات التى تساهم فى تغير المجتمع قليل مانراها حتى أن كبار النجوم أحيانا لا يقدموها غير مرة واحدة فى مسيرتهم الفنية»، مضيفة «كان حلمى أن اشتغل مع المخرج الكبير شريف عرفه والفنان محمد هنيدى لأنه نجم كبير، ولذلك فتجربة فيلم الإنس والنمس تجربة بالنسبالى مختلفة ومبسوطة بيها جدا».

فيلم الإنس والنمس

يشار إلى أن فيلم الإنس والنمس، بطولة محمد هنيدى ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي وعارفة عبد الرسول وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفه.

فيلم عنترة ابن ابن ابن ابن شداد

يذكر أن الفنان محمد هنيدى غاب عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، حيث كانت أخر الأعمال الفنية التى قدمها فيلم عنترة ابن ابن ابن ابن شداد من بطولة درة وخالد سرحان بالإضافة إلى عدد أخر من الفنانين.