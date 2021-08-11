المالية: أكثر من 15 ألف شركة أقبلت على التسجيل في منظومة ACI

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 15 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا، تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، ما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

أضاف الوزير، أنّ 2200 شركة سجلت نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا في أبريل الماضي، مؤكدًا أنّ فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، التي تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التي يوفرها النظام، من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وقال معيط، إنّ الوزارة حريصة على تقديم التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة «ACI»، وجرى توفير مندوبين من شركة «إيجي تراست» بالمراكز اللوجستية في القاهرة والإسكندرية، لسرعة استخراج التوقيع الإلكتروني، واستكمال إجراءات الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأوضح وزير المالية، أنّ المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» ستمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالي، بحيث يتم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومي المصري، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة في ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطية 85% من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.

ودعا الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين لسرعة الانضمام لمنظومة «ACI» من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة» www.nafeza.gov.eg للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تم الإعلان عنها خلال فترة التشغيل التجريبي، التي تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى، حيث يتم خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021.

وأوضح أنّه سيتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالي، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في الأول من أكتوبر المقبل.