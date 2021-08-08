رئيس التحرير

محمود مسلم

قرار جمهوري بتكليف «عمران» قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية

مد فترة عمل الفريق أسامة ربيع عام للعمل في رئاسة قناة السويس

كتب:

الوطن
03:17 م | الأحد 08 أغسطس 2021
السيسي

السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 332 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 2021/8/7.

والقرار رقم 333 لسنة 2021، بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارا من 2021/8/12

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية يسلم ملك البحرين رسالة خطية من الرئيس السيسي

وزير الخارجية يغادر إلى البحرين حاملا رسالة من الرئيس السيسي للملك حمد

السيسي: «فخور بابنتي فريال أشرف.. وإنجازها يدعو للفخر»

السيسي يستقبل وزير دفاع العراق

السيسي يشيد بـ«منتخب اليد»: أعتز بكم وبأدائكم المتميز

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد