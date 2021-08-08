قرار جمهوري بتكليف «عمران» قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 332 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد مصطفى عبد الجواد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 2021/8/7.

والقرار رقم 333 لسنة 2021، بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارا من 2021/8/12

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.