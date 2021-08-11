حرائق الغابات في الجزائر 2021.. وفاة 25 عسكريا من أفراد الجيش

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وفاة 25 عسكريا من أفراد الجيش الجزائري، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن جزائري من نيران حرائق الغابات في الجزائر 2021.

الرئيس الجزائري يعلن حصيلة حرائق الغابات في الجزائر 2021

وجاء في تغريدة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو».

ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.

تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

من جانبها أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا توضيحيا للأحداث، جاء فيه إنه على إثر الحرائق التي وصفها بـ«الإجرامية» التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لا سيما بولاية بجاية، تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الجزائري، خاصة بمنطقة إيشلاظن، بين بلديتي عين الحمام والأربعاء نات-إيراثن بولاية تيزي وزو، وكذا في ولاية بجاية بمنطقة تالة حمدون.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها: «خلال هذه التدخلات، سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة 18عسكريا، من بينهم دركي واحد، تابعين لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة، المتواجدة بمنطقة إيشلاظن، إضافة إلى إصابة 6 عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة، كما أصيب 7 عسكريين بجروح، و4 بحروق بليغة و4 آخرين بحروق خفيفة، تابعين للكتيبة الرابعة للمشاة المستقلة، المتواجدة بتالة حمدون، بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة، والتي تمكنت بتدخلها من إنقاذ 110 مواطنين، بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران.

كما تحدث وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود عما وصفه بـ«أياد إجرامية» تقف وراء حرائق الغابات في الجزائر 2021، مضيفا لدى زيارته لولاية تيزى وزو، أن «اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبعة، ومصالح الأمن ستباشر التحقيقات اللازمة»، بحسب صحيفة «الشروق الجزائرية».