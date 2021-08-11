الخشت: بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد كورونا بجامعة القاهرة الأحد المقبل

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الحملة الثانية للتطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وتستمر على مدار 3 أسابيع وذلك بعيادة كليتي الحقوق والتجارة، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها الذين لم يتم تطعيمهم في الحملة الأولى حيث وفرت وزارة الصحة والسكان 3000 جرعة من لقاح (سينوفاك).

وأضاف «الخشت» في بيان صادر عنه، إن تطعيم الجرعة الثانية من لقاح (استرازينيكا) لمن سبق أن تلقى الجرعة الأولى سيكون بعيادة كلية الهندسة اعتبارًا من 26 أغسطس الجاري، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصًا على سلامة منتسبيها؛ والمساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة.

وكانت جامعة القاهرة خصصت في شهر يونيو الماضي، 5 مقرات داخل الحرم الجامعي وخارجه لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتطعيمهم باللقاح الإنجليزي «استرازينيكا».

كما وفرت اللقاح الصيني «سينوفارم» لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة.

انتهاء تطعيم أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس الأسبوع الأول من سبتمبر

وفي سياق منفصل، أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة، وتنتهي مهمة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .

وكانت جامعة عين شمس تصدرت المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية بمجال دمج طلابها في المشروع القومي، لمحو الأمية وفقاً للنتائج الصادرة من الهيئة العامه لتعليم الكبار.