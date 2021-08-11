رئيس فريق «روبوت الممرضة» بجامعة عين شمس: أنتجناه في عام بأيادي مصرية

كشفت الدكتور إسراء طارق، رئيس الفريق البحثي المصنع لأول روبوت ممرضة آلية، والمشرف على تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تفاصيل اختراع الروبوت، قائلة: «فكرة عبارة عن مشروع تخرج وأحد المشروعات المنتجة من قبل الكلية».

رئيس الفريق البحثي: الممرضة الروبوت ستكون مساعد لطاقم التمريض

وأضافت رئيس الفريق البحثي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممرضة الروبوت ستكون مساعد لطاقم التمريض وستؤدي بعض مهامم، ويكون الهدف من استخدامه وقت الأزمات و الأوبئة، من خلال تقليل عامل التواصل البشري بين الطبيب والممرض والمريض المصاب، من أجل المحافظة على الطاقم الطبي.

وأشارت إلى أن الروبوت يؤدي العديد من المهام، منها توصيل الدواء لغرف المرضى وعينات المرضى لمعمل التحاليل وكذلك فتح فديو كوول بين المريض والطبيب وكذلك متابعة العلامات الحيوية عند المريض ويقيس الضغط والحرارة، إضافة إلى متابعة حالات التدخل السريع حال وجود أي خطورة على المريض من خلال الاتصال بالطبيب، علاوة على استطاعته إجراء تعقيم للمريض بشكل مفاجئ، والحصول على الأوامر من قبل الطبيب «عن بعد»، للقيام بالمهام، موضحة أن أكثر ما يميزه أنه يسيتطيع التحدث باللغة العامية المصرية، مؤكدة أنه مصنوع بأيدي مصرية كاملة ومن خلال باحثي كلية الحاسبات و المعلومات.

وعن فترة تصنيعه، أوضحت إسراء أن فترة تصنيعه قاربت العام الكامل بتكلفة 200 ألف جنيه وبدعم كامل من الجامعة، لافتة إلى أن المشروع جاء بمشاركة 15 طالبا من الكلية، لافتة إلى أنه سيتم الاشتراك بالروبوت في المسابقات المحالية و العاليمة، موضحة أنه سيتم التصنيع لعدد من نماذج الروبوت فور اعتماده من قبل رئيس الجامعة، والشركة المصنعة تبدأ في التنفيذ، وخلال الفترة المقبلة سيتم عمل التدريب اللازم لطاقم التمريض بمستشفيات جامعة عين شمس.

وشهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، أمس، اختبار أول ممرضة «روبوت» من إنتاج طلاب حاسبات ومعلومات عين شمس.

وأكد المتيني، أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع، كما جرى التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.