ألمانيا: اعتقال بريطاني بزعم التجسس لصالح روسيا

أعلن الادعاء الألماني، اليوم الأربعاء، احتجاز مواطن بريطانى متهم بالتجسس لصالح روسيا أثناء عمله في السفارة البريطانية في برلين، حيث قال ممثلو الادعاء الاتحاديون في بيان: إن الرجل اعتقل يوم الثلاثاء في بوتسدام بناء على تحقيقات تعاونية أجرتها السلطات الألمانية والبريطانية، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وحددت السلطات الألمانية هويته المتهم فقط باسم ديفيز إس، وذلك تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية.

وأضاف ممثلو الادعاء: أن المواطن البريطاني يشتبه في أنه تجسس لصالح المخابرات الروسية على الأقل منذ نوفمبر.

وذكر بيان الادعاء: أن المتهم كان يعمل موظفا في السفارة البريطانية بالعاصمة الألمانية وأنه نقل وثائق حصل عليها فى العمل إلى الروس، وأن المحققين فتشوا منزله ومكتبه، بينما أفاد بيان المدعي العام، بأنه تلقى في المقابل مبلغا غير معروف من المال.