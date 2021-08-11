سعر الدولار اليوم.. قائمة بالأعلى بيعا وشراءً في 24 بنكا

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، خلال الشهر الجاري دون أي زيادة، وفي السطور التالية نرصد أسعار بيع وشراء الدولار في 24 بنكا وشركة صرافة.

أعلى بنكين لشراء وبيع الدولار:

واحتل بنكا الأهلي الكويتى ومصرف أبو ظبي الإسلامي، الأعلى سعرا للشراء ليباع الدولار بـ 15.75 مقابل 15.67جنيه للشراء.

بنوك تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر:

فيما جاءت بنوك «الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، كريدي اجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي الوطني، أبو ظبى الأول، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، hsbc، قطر الوطني»، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

شعبة الصرافة تشيد بدور البنك المركزي

أشاد علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، بدور البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي بكفاءة خلال الأشهر الماضية.

وقال «الحريري» لـ«الوطن»، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولارعكس قوة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاسواق لم تشهد أي نقص في توفير كافة العملات للمستوردين والتجار لتدبير احتياجاتهم اللازمة للاستيراد.

شعبة المستوردين تؤكد تراجع الاستيراد

فيما قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق لغرفة القاهرة، إن صمود الجنيه المصري أمام الدولار الفترة الماضية، حافظ على توافر سعر الدولار.

وأشار إلى أن هناك تراجع في الواردات ساهم في التراجع الشديد للدولار، مرجعا الأسباب لحالة الركود الشديد التي تعاني منه الأسواق نتيجة تراجع القوة الشرائية.