سعر الدولار اليوم: مستقر.. و3 بنوك الأعلى للبيع والشراء

استقر سعر الدولار، اليوم الاثنين، 9 أغسطس، لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة نظرًا لانتهاء المواسم التي يزيد فيها الإقبال على شراء الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد.

أعلى سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

وسجلت بنوك «الأهلي الكويتي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الاستثمار العربي»، اليوم الاثنين، 9 أغسطس، أعلى سعر لشراء وبيع الدولار ليباع بـ 15.75 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء.

أقل سعر لشراء وبيع الدولار اليوم

وسجل بنكا «الأهلي المصري»، و«مصر» أقل سعر لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، ليباع بـ15.73 جنيه، مقابل 15.63جنيه للشراء.

هدوء في حركة الاستيراد

وقال تجار ومستوردون بالغر ف التجارية، إن هناك هدوءً في استيراد السلع والمنتجات من الخارج، ما ساهم في مزيد من استقرار الدولار أمام الجنيه.

وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن هناك هدوءً في الطلب على شراء الدولار من جانب المستوردين والمواطنين عقب عيد الأضحى.

وذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة السابق، أن الفترة التي تعقب عيد الأضحى عادة ما تشهد الأسواق خلالها هدوءً في الطلب، نظرًا لتشبع الأسواق، ووجود حالة من الركود.

وأضاف بأن استقرار سعر الدولار يحافظ على استقرار أسعار السلع، لافتًا إلى أن هناك مخزون احتياطي استراتيجي للمنتجات الغذائية، ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق دون زيادة.