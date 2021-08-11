صرف بدل الصحفيين اليوم الأربعاء 

أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، وذلك بالنسبة للصحفيين في المؤسسات الحزبية والخاصة.

وأشار الزناتي، في تصريح له، ان البدل سيكون متاحا في ماكينات الصرف بعد الخامسة مساء، بينما يقوم الزملاء الذين يقومون بصرف البدل من النقابة بالتوجه إليها اليوم لصرفه من خزينة النقابة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، أعلنت بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات القومية منذ أمس الثلاثاء.