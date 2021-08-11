«كان بيلحم الشكمان».. إصابة عامل واحتراق سيارة في الدقهلية

أُصيب عامل بورشة لحام «شكمانات»، بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية بحروق واحترقت سيارة ملاكي بالكامل، حال قيامه بلحام شكمان سيارة أحد عملائه باستخدام أسطوانة اللحام فحدث تسرب من «تانك البنزين»، ما أدي إلى اشتعال النيران في السيارة وإصابة العامل بحروق بسيطة في الساعدين، وتم علاجه بمستشفى دكرنس العام، فيما اتهم صاحب السيارة العامل المصاب بالإهمال مما تسبب في حريق السيارة.

نشوب حريق بورشة لحام شكمانات في دكرنس

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة حال تواجدها بورشة لحام شكمانات بشارع البحر في بندر دكرنس.

انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس، وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم «د ر أ 478 ملاكي»، ملك المدعو «وليد فهيم سليمان محمد» 45 سنة تاجر، ومقيم ببندر منية النصر أثناء قيام المدعو «صبري أحمد ابراهيم شاهين» 44 سنة عامل بالورشة، ومقيم ببندر دكرنس بلحام الشكمان الخاص بها فحدث تسرب للبنزين أدي إلي اشتعال النيران في السيارة.

وتسبب الحريق في إصابة عامل الورشة بحروق بسيطة بالساعدين، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام، لتلقي العلاج اللازم وصرح له بالخروج، كما نجم عن ذلك احتراق السيارة بالكامل.

وبسؤال مالك السيارة، في محضر الشرطة، اتهم العامل المصاب بالإهمال مما تسبب في حريق السيارة، وبسؤال العامل، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، وقرر أنه حال قيامه بلحام شكمان السيارة باستخدام أسطوانة اللحام فوجئوا باشتعال النيران.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5072 لسنة 2021 إداري مركز دكرنس، وجاري العرض علي النيابة العامة.