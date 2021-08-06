السيطرة على حريق نشب في سيارة أعلى كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق نشب في سيارة أعلى كوبري أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر، باتجاه رمسيس، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس، شاهد قائدها خروج دخان من السيارة، وتوقف وخرج منها قبل اشتعال النيران في السيارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ورفع السيارة لتسيير الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر.