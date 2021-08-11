السودان يقرر تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن السودان قرر تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن وزير الخارجية السودانية، إن الخرطوم قررت تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين من مساعديه للمحكمة الجنائية الدولية.

ويوم الاثنين الماضي، وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، وعدد من كبار مساعديه، إلى الخرطوم، في زيارة تأتي بعد أيام قليلة من مصادقة السودان على ميثاق روما الأساسي؛ ووسط جدل كبير حول تسليم المحكمة متهمين من النظام السابق بارتكاب جرائم حرب في دارفور؛ على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية: "الزيارة تهدف إلى لقاء مسؤولي الحكومة السودانية لمناقشة وتعزيز سُبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني".

وضم وفد المحكمة الجنائية، كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.