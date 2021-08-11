ألفت عمر تعلن إصابتها بكورونا: «قاسية جداً»

أعلنت الفنانة ألفت عمر إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تعاني من أعراض قاسية للغاية بسبب ذلك المرض، مطالبة الجمهور بالدعاء لها حتى الخروج من محنتها، حيث كتبت الفنانة الشابة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا».

أخر أعمال ألفت عمر

وكان آخر ما شاركت فيه الفنانة ألفت عمر مسلسل «زي القمر»، ويدور في إطار من الدراما، حيث تدور أحداث العمل في مجموعة من القصص والحكايات المنفصلة، والتي تتكون من 5 حلقات كل مرة، وتناقش العديد من القضايا التي تعاني منها السيدات، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، ومن بطولة ليلي علوي، جومانا مراد، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان .

كما شاركت "عمر" فى مسلسل «ولاد ناس»، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، بعدما يُراجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد حادث أوتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات بالمستشفى، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

معلومات عن الفنانة ألفت عمر

تخرجت في كلية الحقوق إلا أن عشقها للتمثيل دفعها إلى التخلي عن العمل في مجال المحاماة والاتجاه إلى التمثيل، وكان دورها الحقيقي أمام يسرا في مسلسل «قضية رأي عام»، والذي نقلها من الأدوار الهامشية إلى أدوار البطولة، بينما ظهرت في بداياتها الفنية في الجزء الأول من مسلسل «نسر الشرق» باسم ألفت أسعد.