ألفت عمر تنتهي من تصوير «النهارده يوم جميل» وتنتظر عرض «سكن البنات»

تنتظر الفنانة ألفت عمر بداية عرض مسلسلها الجديد "سكن البنات" على مجموعة قنوات النهار والنهار دراما، بداية من يوم الأحد القادم في السابعة مساء، والمسلسل ينتمي لنوعية دراما الـ60 حلقة، وهو من بطولة الفنانة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالي، إلهام عبد البديع، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، محمد نجاتي ويكتب المسلسل أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي ومن إنتاج ممدوح شاهين.

وتجسد ألفت دور «مارينا» خلال أحداث المسلسل وهي فتاة تمر بثلاثة مراحل عمرية على مدار الـ60 حلقة وتكون في بدايتها فقيرة تحلم بالثراء من خلال عملها كوافيرة وبائعة لمستلزمات زميلاتها الطالبات وإقامتها في سكن الطالبات كي تستطيع توفير النقود كي تفتح مركز تجميل وتصبح بالفعل سيدة أعمال غنية أي أنها تقدم رحلة صعود فتاة وهي شخصية مختلفة عما قدمته ألفت من قبل.

وعلى صعيد آخر انتهت «ألفت» من تصوير فيلمها الجديد «النهارده يوم جميل» من تأليف وإخراج نيفين شلبي وإنتاج شريف مندور.

وتجسد فيه دور «صفاء» صديقة نجلاء بدر في الجامعة والتي تلتقى بها بعد غياب في البنك الذي تعمل به نجلاء.

وكانت عبّرت «ألفت» عن سعادتها بالاشتراك في مثل هذه التجربة السينمائية المختلفة التي تناقش قضايا المرأة المصرية والعربية. «النهارده يوم جميل» مأخوذ عن المجموعة القصصية «سوق العرسان».

وتدور أحداث الفيلم حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.

والفيلم من بطولة باسم سمرة، هنا شيحة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي وانتصار، وضيوف الشرف رمزي العدل، كريم كوجاك.

وتنتظر «ألفت» عرض آخر مسلسلاتها «السر» مع المخرج محمد حمدي والسيناريست حسام موسى والنجوم حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي ومايا نصري.