مصرع نجار مسلح سقط في منور أثناء عمله بمدينة المنصورة الجديدة

لقي نجار مسلح من محافظة بني سويف مصرعه أثناء عمله في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، إثر سقوطه من سقف الدور الخامس في منور منزل تحت الإنشاء، وحاول زملاؤه إنقاذ حياته بنقله إلى مستشفى دمياط الأزهري في دمياط الجديدة، إلا أنه توفي، فأبلغوا قسم شرطة جمصة بوفاته وقدموا تقرير الوفاة، وجرى استدعاء أهل المتوفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

بلاغ من عاملين بوفاة زميلهما

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من «عبد الرحمن شعبان راضي عبد اللطيف، 29 سنة، نجار مسلح، ووائل معتمد علي علي، 24 سنة نجار مسلح»، يقيمان بقرية «أهناسيا الخضراء» مركز بني سويف وأبلغا عن وفاة المدعو «يحيى شعبان جمعة عبد العليم»، 19 سنة، نجار مسلح، ومقيم بذات القرية، إثر سقوطه من شقة بالطابق الأخير بعقار تحت الإنشاء مكون من 5 طوابق كائن بمنطقة المنصورة الجديدة دائرة القسم.

وفاة نجار مسلح فور وصوله مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة

وقال المبلغان في بلاغهما إن زميلهما كان ينقل بعض الأخشاب أعلى السقف واختل توازنه وسقط أرضا بمنور العقار، فقاما بنقله لمستشفى دمياط الأزهري في دمياط الجديدة وتوفي عقب وصوله، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

وأضافا أنهما والمتوفى يعملون بشركة للعقارات والمقاولات بمدينة المنصورة الجديدة، وحضرا لإثبات الحالة، وقدما المبلغان تقرير مفتش صحة دمياط الجديدة يتضمن أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وجارٍ استدعاء أحد أهلية المتوفى لسؤاله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 720 لسنة 2021 إداري قسم جمصة، وجار العرض على النيابة العامة.