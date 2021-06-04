مصرع نجار مسلح انهارت صبة خرسانية على رأسه ببني سويف

لقي صبي، 16 عامًا، يعمل نجار مسلح، مصرعه إثر إنهيار صبة خرسانة بقرية «منهرة»، التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله إلى مستشفى إهناسيا المركزي وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، لمستشفى إهناسيا المركزي، مصابًا بإصابات خطيرة، وتوفي أثناء محاولة إسعاف بقسم الإستقبال الطوارئ.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى أحمد محمد أحمد مرسي، 16 عامًا، مقيم بقرية منشأة الحج مركز إهناسيا، يعمل نجار مسلح ولقي مصرعه أثناء عمله، إثر إنهيار صبة خرسانة سقف منزل بقرية منهرة بدائرة المركز.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما كّلف المحاسب نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، مهندسو وفنيو الإدارة الهندسية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية "ننا" التي يقع المنزل المنهار في نطاقها، للمعاينة ورفع تقرير بشأن المنزل للوحدة المحلية وجهات التحقيق.

وفي سياق آخر يكثف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع مباحث مركز شرطة الفشن، جهودهم لكشف ملابسات عثور أهالي قرية «منسابه»، التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، على جثة فلاح من أبناء القرية في مياة البحر اليوسفي.