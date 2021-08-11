مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات.. منها إضافة 4 كليات للجامعة الروسية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على 10 قرارات أصدرها رئيس الجمهورية، شملت الموافقة على إضافة أربع كليات جديدة للجامعة الروسية، وتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، نستعرضها بالتفصيل كالتالي..

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الروسية، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليتي: الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة "النهضة"، وذلك عبر إضافة بندين جديدين برقميْ 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.

وفي إطار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية دفعاً لعجلة التنمية وتوفيراً لمزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، وذلك في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، ومن هذه المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية "بنك مصر – البنك الأهلي" بمحافظات الجمهورية، وكذا جميع مراحل مشروعات "بشاير الخير" بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة، ومشروع "مدينة مشارف" بحي العامرية أول، ومشروع "ضاحية ماريا" بحي العامرية ثان، بالإضافة إلى مشروع "مدينة مروج" بحي شرق الاسكندرية، ومشروع "فرانده سموحة" على محور المحمودية بحي شرق الاسكندرية، ومشروع "مدينة جنات" بحي وسط الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية.

تنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع

وافق مجلس الوزراء على التعاقد تنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كم من الترع خلال العام المالي 2021/2022.

الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021.

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8/8/2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر؛ وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعا، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

اعتماد أسعار بيع البيوت الريفية بمحافظة الوادي الجديد

اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع البيوت الريفية المزمع تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.

كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.