أسوشيتد برس: الإطاحة برئيس أركان الجيش الأفغانى

أفاد مسؤول أفغانى و«تقارير إعلامية محلية»، بأن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أطاح برئيس أركان الجيش، وسط تقدم لطالبان في أنحاء البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع: إن الجنرال هبة الله علي زاي، حل محل الجنرال والي أحمد زاي، في رئاسة أركان الجيش الأفغاني، حيث تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التغييرات لم تعلن على الملأ بعد وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

كانت وسائل إعلام محلية قد أوردت على نطاق واسع قرار غني، وعلى مدار أيام، لم يرد مسؤولو الحكومة الأفغانية على طلبات متكررة للتعقيب.