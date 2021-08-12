مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي 2022

اجتمع أمس الأربعاء بمقر مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، وذلك لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعام 2022، وتقديم موعد فتح باب الاشتراك لإتاحة فترة زمنية أكبر للفنانين.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وتضم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 أعضاء لجنة التحكيم وهم:

- الفنان أنسي أبو سيف، مدير التصوير.

- الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

- الفنان المصور أيمن لطفي.

- الفنان المصور عماد عبد الهادي.

- الفنان المصور أيمن نصار.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه، مقسمة 50 ألف جنيه الجائزة الأولى، 30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للفنانين.

وتحرص الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على المسابقات التي يقدمها الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق رئيس مجلس أمناء المؤسسة، من خلال حضور حفل توزيع جوائز الدورة الأولى والدورة الثانية لمسابقات الفنون التي تقام بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بمركز الجزيرة للفنون.

وانطلقت الدورة الأولى للجائزة في 2020 بجائزة واحدة للتصوير «الرسم»، ثم قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، زيادة عدد الجوائز الممنوحة لشباب الفنانين والمبدعين في 2021 إلى 5 مجالات «التصوير أو الرسم، النحت، النقد الفني التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي - العمارة».

يشار إلى أن الفنان التشكيلي فاروق حسني من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1938، حصل على بكالوريوس الفنون قسم الديكور من جامعة الإسكندرية.

تقلد عددا من المناصب في وزارة الثقافة إلى أن تولى وزارة الثقافة في 1987، واستمر في عمله وزيرا إلى 2011.