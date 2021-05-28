السفير الياباني: شعرت بالسعادة عند زيارتي لمكتب فاروق حسني

أعرب السفير الياباني في القاهرة، ماساكى نوكي، عن سعادته بزيارة الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق مؤخراً، في مكتبه بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالزمالك، مبديا بالغ إعجابه بلوحات ومكتب الوزير الأسبق، قائلا «أحسست أني في متحف»، كما أشار السفير إلى علاقات التعاون التى جمعت مصر واليابان فى مجال الثقافة إبان تولي فاروق حسني الوزارة (1987- 2011).

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة اليابانية مساء أمس الخميس، بيانا صادرا عن السفير تعقيبا على الزيارة جاء فيه: «يوم 23 مايو الجاري، قمت بزيارة لمكتب وزير الثقافة الأسبق، الدكتور فاروق حسني، كان الحديث معه عن سياسة مصر الثقافية والعلاقات التي تربطها باليابان مثير وشيق للغاية، حيث إنه تولى وزارة الثقافة لمدة 24 عامًا».

وتابع بيان السفير الياباني: «بعد أن تولى الدكتور فاروق حسني عمله كوزير للثقافة، افتتحت دار الأوبرا المصرية في عام 1988، من خلال التعاون مع اليابان، كما تم تعزيز التعاون مع اليابان فيما يتعلق بإنشاء المتحف المصري الكبير بدايةً من عام 2002».

وتابع بيان السفارة: «كان المكتب أشبه بالمتحف حيث تُعرض به لوحات ومنحوتات رائعة، مما جعلني أشعر بالسعادة لمجرد وجودي هناك. عندما تأملت اللوحات التجريدية التي قام الوزير الأسبق برسمها بنفسه، شعرت بسحر وجاذبية شديدة تجذبني إلى التعمق في هذه اللوحات».

واختتم: «أتقدم بدعواتي الخالصة من أجل المزيد من النجاح للأنشطة التي يتم تقديمها من خلال هذه المؤسسة، بما في ذلك تنشئة وتنمية الفنانين الشباب».

يشار إلى أنه صدر قرار رئاسي باختيار الفنان فاروق حسني عضوا في مجلس أمناء المتحف الكبير، الذي يترأسه الرئيس السيسي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.

والمجلس مختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط اللازمة المتعلقة بنتفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة ودعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن وفقا للقانون.