صبحي: مصر حصدت أكبر عدد ميداليات في تاريخها بـ«طوكيو 2020»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ مصر حصدت العدد الأكبر من الميداليات في تاريخها بدورة الألعاب الأخيرة في طوكيو 2020، كما أنّ البعثة المصرية في طوكيو 2020 كانت أكبر بعثة أوليمبية مصرية شاركت بها الدولة في تاريخها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ البعثة المصرية التي شاركت في أوليمبياد طوكيو كان قوامها 134 رياضيا من 23 لعبة.

ونوه بأنّ الدورة شهدت حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة، بواقع ميدالية ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وميدالية فضية للاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، و4 ميداليات برونزية للاعبين «هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه».

وقال وزير الشباب والرياضة، إنّ هذه البطولات التي تحققت كانت نتاجا للإعداد لهذه الدورة من وقت مبكر، والدعم الكبير الذي أولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية أبنائها من الرياضيين والاهتمام بهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لديهم.

ولفت إلى بدء الإعداد لدورة الألعاب 2020 بطوكيو في يناير من عام 2019، حيث جرى تشكيل اللجنة العلمية، ووضع خطط الاتحادات المشاركة لإعداد اللاعبين، مرورا بأزمة جائحة كورونا التي تطلبت التعامل معها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، بمنتهى الحرص والحزم، للحفاظ على سلامة وحياة اللاعبين.