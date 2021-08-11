الحكومة تعلن عن مشروع لصناعة «أبطال أولمبيين»

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خطة لإعداد مشروع متكامل لصناعة البطل الأولمبي، متمثل في «مشروع الموهبة والبطل الأولمبي»، ضمن استعدادات مصر لدورة أولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب والرياضة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الأربعاء.

كما استعرض«صبحي»، خلال الاجتماع، نتائج فعاليات مهرجان «إبداع» للموسم التاسع 2021، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وأشار الوزير إلى أن 129 جامعة ومعهدا عاليا وأكاديمية حكومية وخاصة، شاركت في فعاليات المهرجان بإجمالي عدد مشاركين وصل إلى أكثر من 60 ألف متسابق، كما شارك 7 آلاف في التصفيات النهائية، لافتا إلى أن المسابقة شملت 25 مجالا في الابتكارات العلمية والأدبية والفنية والرياضية والأنشطة الطلابية.