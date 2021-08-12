شروط الالتحاق بمبادرة بناة مصر الرقمية المجانية لخريف وشتاء 2021-2022

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في «مبادرة بناة مصر الرقمية»، بالفصول الدراسية الجديدة خريف وشتاء 2021/2022.

ويحصل طلاب المبادرة على درجة الماجيستير في إحدى التخصصات، وهي: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علوم الروبوتات والأتمتة، الفن المعماري الرقمي، الفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى شهادات معتمدة في مهارات القيادة والإدارة واللغة الإنجليزية.

مبادرة بناة مصر الرقمية

ومبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية تقدمها مصر لشبابها من خريجي إحدى الكليات التالية:

- كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية أو عمارة.

- كليات حاسبات ومعلومات.

- كليات علوم تخصص حاسب آلي أو تخصص أحصاء.

- كليات الاقتصاد.

- كليات أدارة الاعمال.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات التخطيط العمراني.

شروط التقديم في مبادرة بناة مصر الرقمية

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون خريج إحدى الكليات المذكورة سابقًا.

- لم يمض على تخرجه أكثر من 5 سنوات.

- حاصل على تقدير عام جيد جدًا على الأقل، أو مجموع نقاط تراكمي 3.0 فأكثر، وبالنسبة لخريجي الجامعة الألمانية مجموع نقاط تراكمي أقل من 2.0.

- للذكور: الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيل مدة التجنيد لمدة تنتهي بعد تاريخ ختام المنحة.

- التفرغ لمدة عام كامل للالتحاق بالمبادرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة بناة مصر الرقمية

- صورة من بطاقة الرقم القومي «وجهين» سارية المفعول.

- أصل شهادة التخرج باللغة الإنجليزية.

- أصل شهادة بالمواد والتقديرات باللغة الإنجليزية Transcript.

- مقياس التقديرات باللغة الإنجليزية «ما لم يكن مذكورا بشهادة تقديرات المواد الدراسية».

- شهادة من الكلية باللغة الإنجليزية تفيد أنّ دراسة الطالب كانت باللغة الإنجليزية.

حالة المتقدمين حديثي التخرج

أما في حالة المتقدمين حديثي التخرج «دفعة سنة التقديم»، يطلب من المتقدم الآتي:

- بيان حالة باللغة الإنجليزية يفيد أنّ الطالب تخرج من الكلية ويوضح تقديره العام.

- بيان درجات باللغة الإنجليزية مطبوع من موقع الكلية الخاص بالطالب ومختوم من الكلية، يوضح المواد التي درست وتقديراتها.

- على المتقدم تسليم أصول شهادة التخرج وبيان الدرجات خلال امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.

ويمكنك التسجيل في المبادرة من هنــــــــــــا.