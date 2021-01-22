الاتصالات تتعاون مع 4 شركات عالمية لصقل مهارات طلاب «بناة مصر الرقمية»

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شراكات جديدة مع شركات عالمية مطورة للتكنولوجيا، وهي: IBMk, Cisco, VMWarek ,Microsoftk ,Amazon Web Services لصقل المهارات التقنية للطلاب الملتحقين بمبادرة DEBI «بناة مصر الرقمية»، وهي منحة تقدمها الدولة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، للحصول على الماجستير المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، إضافة إلى نشر الوعي بأحدث اتجاهات التكنولوجيات الرقمية، وتوفير فرص متميزة للتدريب المهني، ومنح شهادات معتمدة، وتقريب الطلاب من سوق العمل.

وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم مع 4 شركات، إذ وقّع عن وزارة الاتصالات المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، فيما وقّع من جانب الشركات، المهندس وائل العبدوش، مدير عام شركة «آي بي إم» IBM مصر، والمهندس أيمن الجوهري، الرئيس التنفيذى لشركة «سيسكو» Cisco مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، عمرو صلاح مدير عام شركة «في إم وير» VMWare مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة «مايكروسوفت» Microsoft مصر؛ وذلك بحضور الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

وقال وزير الاتصالات، إنّ التوقيع خطوة كبيرة في مجال بناء القدرات، الذي يعد محورا رئيسيا في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقوام رؤيتها لبناء مصر الرقمية.

ولفت إلى أنّ مبادرة «بُناة مصر الرقمية» تقدم نموذجا فريدا للتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في الوزارة، والشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا بمصر، لسد الفجوة المهنية بالقطاع، وتخريج جيل من المهنيين المتخصصين، عن طريق إتاحة تدريب تقني وعملي تقدمه الشركات العالمية، لإكساب الطلاب خبرات عملية، وصقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالشركات، والتعليم الأكاديمي بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، والتدريب على مجموعة من المهارات الشخصية ومهارات اللغة الإنجليزية التي يتلقاها الطالب من خلال شركات متخصصة، وتنمية الوعي الثقافي لهم بهدف خلق مصفوفة متكاملة من المهارات التي يكتسبها الطلاب الملتحقين بالمبادرة بما يؤهلهم للمنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضح طلعت أنّ مقترحات الشركات ومتطلباتهم ساهمت في بلورة المبادرة بشكلها الحالي؛ مؤكدا أنّ المبادرة مجانية تتحمل كلفتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لإعداد كوادر لبناء مصر الرقمية، وبما يسهم في جعل مصر مركزا إقليميا في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن التعاون مع الشركات في مبادرة «بُناة مصر الرقمية» 4 محاور رئيسية، هي نشر الوعي بأحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عقد ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة، والمشاركة في ندوات تثقيفية للطلاب خلال فترة الدراسة، وتنظيم هاكاثون للطلاب لمعالجة التحديات الحالية باستخدام التكنولوجيا، فيما يتمثل المحور الثاني، في إتاحة تدريب مهني وشهادات معتمدة، من خلال توفير دورات تدريبية في مسارات الدراسة على المنصات التقنية الخاصة بالشركات لتطوير مهارات الطلاب في استخدام تلك المنصات.

ويشمل المحور الثالث للتعاون، إتاحة فرص للتدريب للطلاب في مشاريع تطبيقية ودعم مشروعات التخرج في مسارات المبادرة المختلفة، من خلال مشاركة الطلاب في تنفيذ مشاريع فعلية للشركات ضمن مشاريع التخرج، والمشاركة في لجان تقييم وتنقيح أفكار مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة لتلائم متطلبات سوق العمل؛ فيما يتمثل المحور الرابع في ربط الطلاب بسوق العمل من خلال المشاركة في المجلس الاستشاري للمبادرة، والمشاركة في تطوير المناهج لتواكب متطلبات سوق العمل، وتوفير الوصول إلى الشبكات المهنية، إضافة الى توفير فرص عمل للطلاب المتخرجين.

ويهدف التعاون مع شركة «آي بي إم» مصر، إلى تأهيل الطلاب الذين يتم اختيارهم من جانب الوزارة للالتحاق بمبادرة «بُناة مصر الرقمية» باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة لشركة IBM مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء، من خلال منصة IBM الأكاديمية للمهارات IBM Skills Academy، ومبادرة «أفريقيا أمة رقمية» IBM Digital Nation Africa بهدف تنمية قدراتهم الرقمية.

وتشارك IBM مصر في المبادرة بمحاضرات التوعية بمجالات التكنولوجية المتقدمة، وتقديم التدريب المهني ومنح الشهادات للدارسين، وتنظيم مسابقة هاكاثون في نهاية التدريب للمتميزين وربطهم بسوق العمل.

وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة «آي بي إم» IBM مصر، إنّ الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من أهم أولويات الشركة، التي لديها قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية تطبقها الشركة على المستوى العالمي.

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة (بناة مصر الرقمية)، من خلال إتاحة منصاتنا التكنولوجية لتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري في القرن الـ21، ما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث لدعم عجلة التحول الرقمي».

ويهدف التعاون مع شركة سيسكو Cisco مصر إلى تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال الأمن السيبراني، من خلال برنامج متكامل يعتمد على مناهج أكاديمية سيسكو للشبكات Cisco Networking Academy، والحصول على شهادات معتمدة من الأكاديمية.

وصرح المهندس أيمن الجوهري، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» Cisco مصر، بأنّ شركته تفخر بالعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع تنفيذ أجندة الرقمنة الوطنية، وتؤكد التزامها بدعم مبادرات تنمية القدرات التقنية للشباب، وتتطلع إلى تعزيز مساهمتنا لإنجاح جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويهدف التعاون مع شركة «في إم وير» VMware إلى تعزيز المهارات التقنية والمهنية لدى الطلاب، من خلال توفير التدريب والتعليم التقني في مجال جهود التحول الرقمي المرتكز على حلول شركة «في إم وير» التقنية.

وبموجب الاتفاق يعمل الجانبان على تطوير نموذج حديث يتألف من عدة مراحل للتدريب على تقنيات شركة «في إم وير»، تتولى تنفيذه مبادرة «بُناة مصر الرقمية» من خلال برنامج «تدريب المدربين» الخاص بها في مجال الحوسبة السحابية، وتصبح المبادرة بموجب الاتفاق شريكا لأكاديمية «في إم وير» لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح لها الاستفادة من البرامج والمساقات التعليمية والتدريبية التي توفرها الأكاديمية، وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وقال عمرو صلاح، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام لدى «في إم وير» VMware: «يسعدنا التعاون مع مبادرة بُناة مصر الرقمية في المبادرة التعليمية، من خلال أكاديمية (في إم وير) لتكنولوجيا المعلومات، إذ تساعد الاتفاقية الشباب في مصر على اكتساب مهارات قيّمة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، كما تمكّنهم من النجاح في مستقبل مبني على التحول الرقمي، ما يؤدي لتعزيز آفاق الحياة المهنية للشباب ودعم خطة مصر الطموحة لتصبح مركزًا عالميًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار استراتيجية مصر الرقمية».

ويهدف التعاون مع شركة مايكروسوفت Microsoft إلى تقديم دورات تكنولوجية توعوية لطلاب المبادرة، وتدريب الطلاب على مهارات الأمن السيبراني، إضافة إلى مسار تدريبي على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتنظيم مجموعة من الهاكاثون للطلاب لحل مشكلات حياتية وتحديات باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن ربط خريجي مبادرة بُناة مصر الرقمية بشبكة شركاء اعمال مايكروسوفت للحصول على فرص عمل محتملة.

من جانبها، قالت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت Microsoft مصر: «نفخر بدعم مبادرة (بُناة مصر الرقمية) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتي الشراكة من منطلق التزامنا الراسخ بأهمية رفع القدرات التكنولوجية للشباب المصري الواعد بعلوم البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وبناء خبراتهم العملية، وتمكينهم من التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية وأخذ مكانهم الريادي في سوق العمل التنافسي بما يضمن الارتقاء بالاقتصاد الرقمي المصري وجعله ضمن أقوى الاقتصادات العالمية في هذا المجال تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية».

وتتعاون الوزارة مع «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، لتقديم برنامج تدريبي جديد لدعم مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، يوفر مجموعة من برامج التعليم والتدريب عن بُعد ومنح الشهادات، بهدف تسريع تعلم تقنيات الحوسبة السحابية وتطوير مهارات الشباب مع التركيز على المجالات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلم الروبوتات والأمن الإلكتروني.

وبإمكان المشاركون في المبادرة، الاستفادة من محتوى أمازون ويب سيرفيسز ومجموعة من برامج التدريب وورش العمل عن بُعد، إضافة إلى مسارات للحصول على شهادات من AWS، لدعم جاهزية واستعداد الشباب في مصر.

وقالت الدكتورة عزة الشناوي، مدير العمليات في مصر ورئيس قطاع التعليم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز AWS: «يسرنا التعاون مرة أخرى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لتدشين مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير خبرات ومهارات المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتزويدها بمهارات جديدة تمكنها من المساهمة في دعم نمو وتطوير مختلف قطاعات الأعمال في مصر».

ويوفر برنامج الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسز مجموعة من خيارات التعلم، بما في ذلك مسارات للحصول على شهادات من AWS معترف بها عالميا.

وانطلقت مبادرة «بُناة مصر الرقمية» في سبتمبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحصل خريجي المبادرة على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية في إحدى التخصصات المتعمّقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وشهادة في المهارات القيادية والإدارية، وأخرى في اللغة الإنجليزية.

وشهدت المبادرة تنفيذ عدد من الخطوات الفاعلة، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء أكاديميين دوليين مثل جامعة ولاية أوهايو الأمريكية وجامعة أوتاوا الكندية لتوفير ماجيستير مشترك، وعقد شراكات مع جهات دولية عاملة في مصر مثل Dale Carnegie و Berlitz لتنمية المهارات الشخصية والقيادية واللغوية للطلاب، وتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإعداد المقر الأول للمبادرة، فضلا عن عقد اختبارات القبول واختيار طلاب الدفعة الأولى.

ومن المقرر عقد أول لقاء تعريفي لمبادرة «بُناة مصر الرقمية» يوم 27 يناير؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العالمية المشاركة بالمبادرة وطلاب الفصل الدراسي الأول ربيع 2021.

وتتضمن فعاليات اللقاء استعراض التفاصيل والأنشطة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وما تشمله من جدول دراسي وتخصصات واللوائح الملزمة للمبادرة، وتعرض الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا والمهارات القيادية واللغوية، ما ستقدمه من محتوى وأنشطة ودوارات تدريبية لتأهيل الطلبة في كل تخصصه.