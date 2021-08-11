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محمود مسلم

السيسي يهنئ تشاد بعيدها القومي والأكوادور بيوم الاستقلال

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أ ش أ
03:23 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
الرئيس السيسى

الرئيس السيسى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيدها القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشاد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية مماثلة إلى غييرمو لاسو، الرئيس الدستوري لجمهورية الأكوادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

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