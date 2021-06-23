«تنسيقية الأحزاب» تبحث مع وفد من تشاد سبل تعميق العلاقات

بحثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وفد رسمي من دولة تشاد، سبل التعاون بين شباب الدولتين، وتعميق ونشر فكرة التنسيقية، ليستفيد منها كل شباب القارة، نظرا لأنها فكرة رائدة، رسخت مبدأ تمكين الشباب في قارة قوامها الأكبر من قطاع الشباب.

وقال ممثلو التنسيقية، خلال اللقاء الذي عقد الأربعاء، بمقر التنسيقية، إن إيمان القيادة السياسية بالشباب وقدراتهم، هو السر في وجود أكبر قدر من الشباب في مناصب تنفيذية أو أعضاء في البرلمان لأول مرة، حيث أننا نعيش عصر مختلف في تمكين المرأة والشباب، كما أن مصر حققت خطوات كبيرة في التعاون مع دول القارة الأفريقية، والتعاون المثمر مع دولة تشاد تحديدًا، نظرا للعلاقات التاريخية بين الدولتين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافوا أن مصر تمتلك عددا من التجارب الناجحة في كل المجالات، من الجيد تبادل الخبرات بين الدولتين فيها، وأبرز هذه التجارب تجربة الإصلاح الاقتصادي، وتعمير الصحاري، وتطوير القطاع الصحي، والكشف المبكر عن أصحاب الأمراض المزمنة، وحملات محو الأمية، بالإضافة إلى التجربة الشبابية عن طريق التنسيقية.

وأوضحوا أن الإدارة المصرية الداعمة للشباب، لم تتوقف عند حدود الدولة المصرية، بل امتدت إلى كل دول القارة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للملتقى العربي الأفريقي في أسوان، بالإضافة لرعاية الرئيس لبرامج ريادة الأعمال وتولي القيادة في القارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الوفد التشادي پاساله لازاكي، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيقية وبشبابها ودورهم في تنمية الحياة السياسية والحزبية، معربا عن سعادته من وجود هذا العدد من الشباب وخاصة من البرلمانيين، وأنه من الجيد وجود مجموعة من الشباب المتحد من التيارات السياسية المختلفة.

وقال إن الرئيس التشادي شاب لا يتخطى الـ37 عاما، والتوجه السياسي للدولة هو التعاون المشترك بين كل الدول الأفريقية، كما أن دولة تشاد تسعى لتبادل الخبرات، بينها وبين مصر في كل المجالات، والاستفادة من خبرة التنسيقية وشبابها ونقلها للشباب التشادي.

وعلى صعيد متصل، أكد الجانبان ضرورة تعميق العلاقات بين الشباب بين الدولتين وتعميق التعاون بين الدولتين وأن هذا التعاون سيطول كل المجالات وضرورة الثقة في شباب قارة أفريقيا، فالثقة ستصنع شيء عظيم يليق بالقارة الإفريقية.

حضر اللقاء، پاساله لازاكي، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة بدولة تشاد وممثل الوزير، وموسي حسن أديبي، المدير العام للصندوق الدولي للرياضة والشباب، وأدم مدلاء، المستشار الخاص للوزير وخبير ريادة الأعمال، وچون ميري، مستشار عام الدولة للأمن والبيئة، وحنان رزق خبيرة ومهتمة بالشؤون الإفريقية.

وحضر من التنسيقية، النائب طارق الخولي، والنائبة غادة علي، والنائبة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية، حازم هلال، وحسام الدين محمود، ويوستينا رامي.