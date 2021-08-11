النائب العام يحيل متهما بالتعدي على زوجته وأبنائه واستغلالهم في التسول للجنايات

النائب العام يأمر بإحالة متهم بالتعدي على زوجته وأبنائه واستغلالهم في التسول إلى محكمة الجنايات.

أمر النائب العام بإحالة متهم بالاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ واستغلالهم في أعمال التسول بالقوة والتعذيب إلى محكمة الجنايات المختصة.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهم احتجازه زوجته وتعذيبها، وتعريض أبنائه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وذكرت النيابة العامة- في بيان صادر عنها- أنها قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير مصلحة الطب الشرعي من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.