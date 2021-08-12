أشهر إيفهات الدكتور شديد على شاشة السينما.. «وماله يا خويا مش عيب»

في مثل هذا اليوم 12 أغسطس 1931، ولد أحد أشهر ممثلي الأدوار الثانوية على شاشة السينما، وهو الدكتور شديد، الطبيب شديد النسيان الذي يسأل كل من حوله عن أدق تفاصيله «ألا قولي ياخويا هو أنا اتعشيت ولا لسه»، خلال اسكتشات فرقة «ساعة لقلبك»، وهي نفس الشخصية التي اصطحبها معه إلى السينما ولازمته حتى رحيله قبل نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

تعاون سينمائي مع إسماعيل ياسين

الاسم الحقيقي للدكتور شديد، هو محمد فرحات عمر، الذي درس الفلسفة داخل جامعة القاهرة، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية غالبيتها مع الفنان إسماعيل ياسين منها «حماتي ملاك»، «عريس مراتي»، «إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين»، «إسماعيل ياسين للبيع»، «زوج للإيجار»، «المجانين في نعيم».

كما شارك الدكتور شديد في عدد من الأفلام والتي بلغت نحو 24 فيلمًا بأدوار ثانوية منها «إشاعة حب»، «حكاية العمر كله»، «عروس النيل»، «الأزواج والصيف»، «فطومة»، «بنات بحري»، «عودة الحياة».

ومن أشهر الإفيهات التي عرفها الجمهور عن الدكتور شديد، «وماله ياخويا مش عيب»، «ما أروعك»، «يارب ياخويا يارب»، «أنا قولت كده».

وعلى شاشة التليفزيون، قدم الدكتور شديد عددا من الأعمال الدرامية منها «أوراق الورد» عام 1979 للكاتب وحيد حامد، إخراج محمد شاكر، بطولة وردة، عمر الحريري، ومسلسل «زينب والعرش» عام 1980 للمخرج يحيى العلمي، رواية فتحي غانم، سيناريو وحوار صلاح حافظ، بطولة محمود مرسي، سهير رمزي، كمال الشناوي.