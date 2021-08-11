يبحث الكثير من المواطنين بالسعودية عن طريقة التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر مباريات 2021 بالدوري السعودي، وذلك لتسهيل عملية حجز وشراء التذاكر للمباريات والفعاليات، التي تنظمها هيئة الترفيه والرياضة في المملكة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طريقة التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر للمباريات 2021 الدوري السعودي، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرأها على مدار الساعة.

طريقة التسجيل في منصة مكاني لحجز التذاكر للمباريات 2021 بالدوري السعودي

- أولا: يجب الدخول إلى منصة مكاني من هنــا.

- ثانيا: يتم الضغط على التسجيل ومنه يتم نقل الراغب في الخدمة إلى صفحة التسجيل لإدخال البيانات كالاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال، الجنس، وتاريخ الميلاد.

- ثالثا: يُطلب مراجعة جميع المعلومات التي تم إدخالها، ثم الضغط على كلمة التسجيل.

ماذا تقدم منصة مكاني؟

وتقدم منصة «مكاني» تذاكر للمباريات الرياضية، والفعاليات الترفيهية، بحيث يمكن للجميع حجز وشراء التذاكر إلكترونيًا، إذ تعد المنصة الوحيدة المتخصصة في بيع تذاكر مباريات الدوري السعودي، ومباريات كأس الملك، بالإضافة إلى مباريات المنتخب السعودي.

الدوري السعودي الأغلى آسيويا

ونقلا عن صحيفة الشرق الأوسط، يأتي الهلال السعودي كأعلى الأندية السعودية قيمة سوقية خلال عام 2021، وذلك على حساب غريمه ومنافسه نادي النصر السعودي، ليتصدر بذلك أعلى فرق دوري المحترفين قيمة مالية.

وجاء ارتفاع قيمة الهلال المالية، بعد تعاقده الرسمي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا القادم من وست بروميتش ألبيون، وبذلك يصبح الهلال السعودي الأغلى في المنطقة بالكامل سواء بالشرق الأوسط أو حتى داخل القارة الآسيوية، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وفي سياق منفصل، ارتفعت القيمة السوقية لدوري المحترفين السعودي في صيف 2021، لتصل إلى 368.25 مليون يورو.