كلوب مطلوب في الدوري السعودي لفك «عقدة رومانية»

يبدو أن الأداء الباهت الذي ظهر به فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، ليفربول مؤخرا، شجع جماهير الهلال السعودي على رفع سقف توقعاتهم بشأن بديل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وكان الهلال قد أعلن إقالة رازفان لوشيسكو بعد خسارة الفريق أمام ضمك بنتيجة هدف نظيف، في الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تراجع الهلال للمركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة.

وطالبت جماهير الهلال السعودى بتعاقد فريقهم مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزى، عقب الشائعات التي دارت حول نيته في الرحيل عن تدريب الريدز.

وتعرض حامل لقب البريميرليج لسلسلة هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذى تعاقد فيه الفريق السعودى مع المدرب البرازيلي روجير ميكالى بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو.

وأطلقت جماهير الهلال السعودى هاشتاج #كلوب_مطلب_هلالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمطالبة إدارة النادى بالتعاقد مع المدرب الألماني، بدلا من البرازيلي ميكالى.

وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من الهاشتاج الذي أطلقته جماهير الهلال، قائلين إن الصفقة بمثابة الخيال بالنسبة لفريق في الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تراجع نتائجه، برصيد 33 نقطة.

بدوره نفى كلوب شائعات رحيله عن تدريب ليفربول، مشيرا إلى أنه مليء بالطاقة ولا يحتاج إلى أخذ قسط من الراحة.

وتابع: سمعت عن لافتات الدعم المعلقة على باب ملعب آنفيلد، إنه أمر جميل لكنه ليس ضروريًا، لست بحاجة للدعم في الوقت الحالي، وبالنسبة لشائعات استقالتى أو حصولى على قسط من الراحة فإن الأمر ليس صحيحًا

وأكد أنه لست بحاجة إلى استراحة، يعلم الجميع أنه كان وقتًا عصيبًا، نتعامل معه دائمًا كعائلة 100٪.

ويعاني ليفربول من سوء النتائج في الفترة الماضية، حيث خسر آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، وتراجع إلى المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج.

ويخوض ليفربول مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، مع لايبزج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.